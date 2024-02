Deux nouveaux membres rejoignent l’OMC : Les Comores et Timor-Leste

Lors de la cérémonie d’ouverture de la MC13, les ministres du Commerce ont unanimement salué les adhésions à l’OMC des Comores et de Timor-Leste, approuvées en présence du président Azali Assoumani des Comores et du président José Ramos-Horta de Timor-Leste. Le ministre d’État émirati au Commerce extérieur et président de la MC13, Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ainsi que la directrice générale Ngozi Okonjo-Iweala étaient également présents lors de cette cérémonie. Les deux Protocoles d’Accession ont été officiellement signés à la fin de la cérémonie.

Dans son discours aux ministres, la DG Okonjo-Iweala a rendu un hommage spécial aux gouvernements des deux pays pour « cette réalisation historique » et pour avoir entrepris un programme de réformes internes important pour accélérer la croissance économique malgré des circonstances très difficiles.

Vingt-deux autres pays cherchent à suivre leurs traces – beaucoup d’entre eux étaient présents à Abu Dhabi, y compris une importante délégation du monde arabe. Les Comores et Timor-Leste porteront le nombre total de membres de l’OMC à 166. « Nous sommes impatients d’ajouter à ce nombre dans les années à venir », a déclaré la directrice générale Okonjo-Iweala.

Le président Assoumani a déclaré : « L’accession des Comores à l’OMC sera extrêmement bénéfique pour toute notre économie, pour les entreprises publiques et privées, et pour les consommateurs. Elle contribuera à la diversification commerciale et aux efforts de partenariat de notre pays, à son intégration dans les chaînes de valeur régionales, continentales et mondiales. Par le biais de l’accession à l’OMC, mon pays atteindra ses objectifs. »

Le président Ramos-Horta a déclaré : « Être membre de l’OMC est essentiel pour libérer le potentiel de notre économie dans plusieurs secteurs. Nous nous engageons à diversifier notre économie, à devenir une partie de la chaîne de valeur de l’économie mondiale et à améliorer la vie de notre population grâce au commerce. »

Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi a déclaré : « Les décisions que nous venons de prendre concernant l’accession des Comores – un PMA insulaire en Afrique – et l’accession de Timor-Leste – un PMA insulaire en Asie – témoignent de la confiance du monde dans l’OMC et le système commercial multilatéral. Je suis convaincu que grâce à leur future adhésion à l’OMC, les Comores et Timor-Leste disposeront de cadres stables et prévisibles pour l’engagement économique avec d’autres nations, ce qui stimulera le commerce, la croissance et la prospérité. »

Les deux gouvernements soumettront désormais leurs Protocoles à ratification par leurs assemblées législatives respectives. Conformément aux règles de l’OMC, les Comores et Timor-Leste deviendront membres de l’OMC 30 jours après le dépôt des instruments d’acceptation du Protocole.



