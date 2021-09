Deux jeunes femmes vont représenter le pays à Milan

Passionnées du monde de l’environnent, deux jeunes femmes vont participer au pré-sommet du changement climatique à Milan. Il s’agit de la jeune Lydia Halidi et Nadhriya Alhadhuiri. Sponsorisées par les Nations-Unies et le gouvernement italien, ces deux comoriennes espèrent acquérir des compétences lors de cette mission et les transmettre à la jeune génération.

Deux jeunes femmes vont représenter le pays au pré-sommet du changement climatique à Milan, la semaine prochaine. Il s’agit de la jeune Lydia Halidi et Nadhriya Alhaduiri. Ce sommet va préparer le sommet mondial du changement climatique qui aura lieu fin octobre prochain, début novembre au Pays-Bas. À cette occasion, le coordinateur Résident du Système des Nations unies aux Comores, François Batalingaya a tenu précisément à les encourager pour cet élan et se dit fier de sponsoriser les deux jeunes comoriennes qui vont participer à cet évènement. « Pour nous ce qui est important c’est la participation de la jeunesse dans toutes les décisions. Nous ne devons laisser personne de côté. La jeunesse a un grand rôle à jouer, c’est elle, les dirigeants demain. C’est pourquoi il est tout à fait capital qu’elle soit impliquée dans les décisions majeures. Un pays comme les Comores qui est affronté à des changements climatiques récurrents, nous devons absolument être attentif et préparer cette jeunesse à nous diriger à l’avenir », souligne-t-il.

Passionnée avec plein d’ambitions, la jeune Lydia Halidi, très impliquée sur la question du changement climatique dans les associations caritatives comme celles des jeunes leaders pour la protection de l’environnement dont elle est la secrétaire générale, fait de ce sommet une pertinence pour le pays. « Dans un rapport de la Giec, les experts en changement climatique ont souligné que les pays insulaires comme les Comores sont plus vulnérables face au changement climatique. Et nous avons déjà ressenti cela avec le cyclone Kenneth qui nous a frappés de plein fouet en avril 2019. De ce fait, représenter le pays à cet évènement est un avantage crucial. Ca sera l’occasion de faire des propositions concrètes et aussi de ramener des outils afin de transférer cette compétence à d’autres », dit-elle.

Plusieurs thèmes seront abordés lors de ce sommet à savoir les jeunes en tant que prometteurs, la reprise durable, l’engagement des acteurs non étatiques, la société soucieuse du climat, etc. Ces jeunes se donnent comme promesse d’acquérir assez de connaissances pour mieux outiller la jeune génération. « Après le sommet, nous pensons revenir avec des outils bien précis afin de les transmettre aux autres jeunes comme moi. Cela va permettre d’être plus impliqué et plus inspiré dans l’action climatique mais aussi dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable », précise celle qui ne compte laisser personne de côté.

Andjouza Abouheir / LGDC