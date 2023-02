Deux circonscriptions dans la région de Bambao

Depuis lundi dernier, les députés de la nation sont en plein travaux après le décret du président Azali Assoumani du 28 janvier dernier de convoquer l’Assemblée Nationale pour une session extraordinaire comme le stipule l’article 81 de la Constitution de décembre 2021, révisée en juillet 2018 par un référendum.

Parmis les deux pojets de loi qui sont à l’ordre du jour de cette session, il y a la loi sur le nombre de circonscriptions électorales.

Et hier soir, on apprend que les députés auraient adopté cette loi en commission. Parmis les nouveautés, là région de Bambao aurait deux circonscriptions. Et que Malouzine serait suprimé sur la circonscription de Moroni sud.

Des informations à prendre bien sûr avec des pincettes.

Alors, on devra attendre la plénière du lundi prochain pour confirmer si oui ou non la loi sera adopté par tous les députés.

Please follow and like us: