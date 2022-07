Des sextapes d’un ancien enseignant français fuitent

Ces vidéos à caractère pornographique ont commencé à circuler quelques semaines après le départ définitif de l’enseignant incriminé. Contactée l’ambassade de France aux Comores estime que si comportements répréhensibles il y a, la justice qu’elle soit française ou comorienne doit se prononcer.

C’est une affaire qui fait grand bruit en ce moment sur l’île de Mohéli. Depuis quelques jours, des vidéos à caractère sexuel d’un enseignant de l’Alliance française de Fomboni, chef-lieu de l’île, avec des jeunes filles comoriennes ont émergé sur les réseaux sociaux. Dans ces sextapes, seuls les visages des jeunes femmes apparaissent. Quant à l’homme, on ne voit que ses parties intimes. A en croire certaines sources, cet enseignant désigné comme le présumé auteur des vidéos a dispensé pendant un an des cours à l’alliance de Fomboni surtout à destination de jeunes adolescents. Mais à l’heure actuelle, il est déjà rentré en France, sa mission ayant pris fin. Pour le moment, on ignore comment les films se sont retrouvés sur la toile. Est-ce l’œuvre de l’enseignant comme certaines thèses le laissent entendre ou pas ? S’agit-il d’un acte malsain orchestré par une autre personne ? Difficile de répondre.

Contactée à ce sujet par Comores Infos à 12h00 de ce jour, l’ambassade de France aux Comores nous a fait parvenir un communiqué une heure plus tard, en guise de réponse. “Nous venons d’apprendre l’existence de vidéos à caractère sexuel qui mettent en cause un enseignant de l’alliance française de Moheli”. En outre, la chancellerie souligne l’importance d’établir les faits dans le respect de la présomption d’innocence et de la vie privée des uns et des autres. Avant de conclure dans le même communiqué publié sur son site internet à 15h00 : ” s’il y a des comportements inappropriés ou pénalement répréhensibles, il appartient à la justice comorienne ou le cas échéant à la justice française de se prononcer”. L’ambassade a promis de faire toute la lumière sur cette affaire. Affaire à suivre.

Abdou Moustoifa