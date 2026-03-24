Des produits alimentaires destinés aux enfants jugés dangereux saisis

À Mwali, la lutte contre les produits périmés prend une tournure concrète et visible. Depuis le début du mois de ramadan, les autorités locales ont intensifié les contrôles dans les commerces, avec un objectif clair : protéger la population, en particulier les plus vulnérables.
Menée par la direction régionale du commerce, en collaboration avec la gendarmerie nationale, une vaste opération de contrôle a permis la saisie de nombreux produits alimentaires impropres à la consommation. Chips, bonbons, produits laitiers, biscuits, farine de maïs, huile, chocolat ou encore mayonnaise figuraient parmi les denrées retirées des rayons. Une grande partie de ces produits, souvent destinés aux enfants, présentait des dates de péremption largement dépassées.
L’opération, lancée à Fomboni, s’est progressivement étendue à l’ensemble de l’île, de Djando à Mledjele. Selon Halima Hamdia, directrice du commerce intérieur à Mwali, la situation est préoccupante : certains produits étaient expirés depuis plus de deux mois. « C’est une catastrophe, car plusieurs enfants consomment chaque jour ces aliments sans s’en rendre compte », a-t-elle alerté.
Face à ce constat, les autorités insistent sur la responsabilité des commerçants. Elles les appellent à effectuer des contrôles réguliers de leurs stocks afin d’éviter tout risque d’intoxication alimentaire. Si certains commerçants ont d’abord tenté de résister, la majorité a finalement coopéré après des échanges avec les agents.
Les produits saisis seront incinérés dans les prochains jours, marquant une volonté ferme de mettre fin à ces pratiques. Pour les autorités, le message est clair : il ne s’agit pas de sanctionner aveuglément, mais de prévenir un danger sanitaire réel. « Notre objectif n’est pas de ruiner les commerçants, mais de protéger la population », rappelle la directrice.
IBM
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