Des motos et des plants pour stimuler l’agriculture à Anjouan

Le Centre régional de développement et d’enseignement (CRDE) à Anjouan s’apprête à recevoir un coup de pouce majeur pour l’agriculture locale. Ce vendredi, deux motos cross et quatre motos bennes seront officiellement remises aux agriculteurs de la région, offrant ainsi de nouvelles perspectives pour le développement agricole.

Le Point focal du Programme PIDC à Anjouan, Youssouf Mhindi, souligne que cette initiative vise à répondre aux besoins concrets des agriculteurs locaux qui ont longtemps attendu un soutien concret. Outre les moyens de transport, ces derniers se verront également offrir des plants d’avocatiers, de manguiers, d’arbres à pain et d’orangers. Ces plants sont destinés à renforcer la diversité des cultures et à ouvrir de nouvelles opportunités dans le secteur agricole de la région.

Mhindi met en lumière l’importance de cette remise pour les agriculteurs des zones de Bazimini, Barakani, Koki, Patsy et Ouani. Il rappelle que le Programme PIDC est déterminé à atteindre ses objectifs pour soutenir le développement agricole. Cette initiative témoigne de l’engagement du gouvernement envers les agriculteurs et de sa volonté de promouvoir l’agriculture et le développement rural.



Misbah Said