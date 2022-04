Des mesures pour faciliter la circulation dans la capitale

Le secrétaire général de la mairie de Moroni Ousseine Ben Maoulida, a annoncé un plan pour désengorger la capitale, et faciliter la circulation durant le mois de ramadan. Des sites seront ouverts dans certaines zones de la capitale pour accueillir les commerçants ambulants avec leurs marchandises.

« Pour des besoins de réduction des embouteillages dans la capitale durant le mois sacré du ramadan, le préfet du centre informe que toute activité de commerce ambulant sur la voie publique est momentanément interdite. A cet effet, des sites prévus sont ouverts dans certaines parties de la capitale pour accueillir ces types de commerces », annonce d’emblée la mairie de Moroni. Au centre, il s’agit du petit marché, marché Dubaï et place Magawaché (Kalaweni). Au Nord, il y a la place Oasis et derrière le journal Al Watwan et au sud c’est en face de l’ancien logement des députés. Toute contravention à cette mesure sera passible d’une peine très sévère conformément à la loi et règlement en vigueur et la gendarmerie et la police nationale sont chargées de veiller à son exécution à compter du 1èr de ce mois de ramadan.

« Il faut noter que cette décision on ne l’a pas pris tout seul. C’est suite à une réunion qu’on a eu la semaine dernière avec la gendarmerie nationale, la sécurité civile, le syndicat Usukani wa Masiwa et autres institutions. Raison pour laquelle ils sont tous là. C’est à partir de là qu’on s’est mis d’accord pour trouver une solution afin de désengorger la capitale durant le mois de ramadan. Et évidement c’est pour le bien de nous tous », avance Maoulida Ben Oussein, avant de préciser que « cette stratégie permettra d’éviter les embouteillages mais, aussi faciliter la circulation de la population ». Ce dernier appelle les commerçants ambulants à respecter cette note et de se rendre à la mairie pour plus d’information. « Ces sites seront bien équipés et sécurisés, afin que les commerçants puissent travailler tranquillement », rassure-t-il.

De son côté, le porte-parole de Usukani wa Masiwa, Shema a affirmé que les usagers vont respecter la discision. Comme convenu, les chauffeurs respecteront les arrêts. « Ceux de Mbadjini devront s’arrêter dans les sites du sud, Hambou à Gobadjou, Hamahamet place Yemenia, Mitamiouli-Mboinkou place gare du nord, et Itsandra Hamavou à Oasis. Cela nous permettra de réduire les embouteillages. Nous allons encore sensibiliser les chauffeurs et espérons qu’ils vont respecter cette décision qui est d’ailleurs une solution pour toute la population », dit-il.

Nassuf Ben Amad / LGDC