Des manifestations se préparent contre les crimes des forces de l’ordre

Plusieurs organisations de la société civile ont publié une déclaration exigeant justice pour Aymane Nourdine, un homme de 24 ans décédé en garde à vue policière le 26 février. Selon la déclaration, Aymane a été renvoyé à sa famille sans signes vitaux, et les circonstances de sa mort restent floues. Les organisations ont rendu visite à la famille d’Aymane et ont corroboré les rapports circulant sur les réseaux sociaux. L’incident s’ajoute à une longue liste de décès suspects et impunis survenus en garde à vue policière ou aux mains d’agents de la force publique. Les organisations demandent une enquête approfondie et que les responsables soient tenus pour responsables.

Elles appellent également la communauté internationale à exercer une pression sur les autorités des Comores pour qu’elles respectent les droits humains et assurent la sécurité des citoyens. La déclaration invite également les gens à participer à une marche pacifique dans les jours à venir pour dénoncer la brutalité policière et l’impunité.