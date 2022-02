Des jeunes CRC de Bambao font une démonstration de force à M’kazi

Une journée de sensibilisation au dialogue national s’est tenue dimanche dernier à Mkazi, en présence du coordinateur national. Une occasion pour ce dernier d’annoncer la date d’ouverture de cet évènement.

Plusieurs cadres politiques, sociaux et religieux, femmes et hommes ont répondu massivement à l’invitation de la jeunesse de CRC de Bambao à M’kazi dimanche dernier. Ceci dans le but de sensibiliser les comoriens sur le dialogue national. Bachar Soilih, notable de la ville de M’kazi a salué la clairvoyance du chef de l’État Azali Assoumani suite à la nomination de Daniel Bandar au poste de directeur de cabinet du président de la République. Selon lui, il peut assurer pleinement ses nouvelles responsabilités. De son côté, le coordinateur de la CRC dans la région rappelle que Bambao est le fief du président Azali et que depuis l’élection de 2016, cette jeunesse l’a soutenu jusqu’a ce jour. « Nous ne sommes jamais fatigués. Parce que si la jeunesse de Bambao s’engage, elle va jusqu’au bout », martèle Yasser Saïd.

Présent dans cette rencontre, le coordinateur national du dialogue national, Dr Mohamed Toihiri annonce que la date de l’ouverture est fixée au 28 février prochain. D’ici la, il espère que toutes les parties prenantes seront prêtes pour que le dialogue se tienne dans les meilleures conditions. D’après lui, depuis sa nomination, il refuse de prendre la parole en public. « J’ai accepté aujourd’hui de la prendre pour deux raisons. D’abord parce que je suis invité par un homme de parole (Daniel Bandar) mai aussi par ce que la coordination nationale a déjà sillonné toutes les îles pour rencontrer la population. Et tout le monde est prêt et a manifesté sa volonté de venir nous rejoindre et aller de l’avant », avance-t-il.

Quant au directeur de cabinet du chef de l’Etat, il estime qu’il n’y aura aucun développement sans la paix. Et pour avoir la paix, il faut la conserver. Ce dernier rappelle à l’assistance que c’est Allah le tout puissant qui a fait en premier lieu le dialogue. D’après lui, il l’a fait avec les anges mais aussi avec son prophète. « Ce dernier l’a fait également dans plusieurs circonstances. Donc, cela veut dire que nous sommes appelés à imiter notre Prophète », dit-il, avant de conclure « en tout cas, le train est déjà en marche ».

Ibnou M. Abdou / LGDC