Des gendarmes ont volé le sandwich d’un prisonnier et ce n’est pas une blague

Un Patron A Demandé à La Gendarmerie d’Étre Enfermé A la Place de Son Employé

Les Mabedja sont-ils aussi la cause de la disparition du sandwich confié aux forces de l’ordre, outre les bastonnades infligées aux citoyens ?

Vendredi, après la prière, les policiers donnaient l’assaut aux manifestants pacifiques et aux jeunes se trouvant dans les places de la ville de Moroni. Ils sont entrés dans le magasin MAK TECHNOLOGY de Bangweni Mtsangni. La porte principale était fermée, le rideau métallique baissé. Aucun manifestant poursuivi ou non n’était entré dans le magasin. Ils n’ont présenté aucune justification pour entrer.

Dedans, les supermen ont jeté une femme à terre et giflé un employé.

Après une telle attaque fulgurante, victorieuse, il faut toujours une coupe, un trophée à emporter pour le public à domicile. Le trophée fut un employé, qui faisait paisiblement son travail.

Prévenu par son personnel, Ahmed Keldi, propriétaire du magasin, a frappé à toutes les portes, pour expliquer que son employé a été arrêté au travail, à l’intérieur du magasin, et demander sa libération. Rien n’y fit.

De guerre lasse, il se rendit à la gendarmerie. Il demanda à ce qu’il fut gardé à la place de son employé innocent, puisque c’est lui, qui est responsable de la présence du personnel au magasin.

La gendarmerie ne voulut pas du patron.



Le pauvre employé fût relâché samedi après-midi. Affamé.

A M. Keldi qui lui demanda les conditions de sa détention, Adé, affirma qu’il n’a pas subi de maltraitance physique. La veille, les gendarmes lui avaient bien dit, ainsi qu’à d’autres personnes arrêtées, qu’on ne leur reprochait rien, mais qu’on les libérerait le lendemain.

Surprise du patron quand Adé lui dit qu’il n’avait pas reçu de nourriture ni boisson. La veille, M. Keldi était allé personnellement acheter un sandwich et une boisson chez Nassib. Les gendarmes lui ont refusé de voir Adé et promis de remettre le sandwich et la boisson.

Qu’est il arrivé au sandwich ?

