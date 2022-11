Le Youtubeur, influenceur, Djibril a lancé une grosse opération de communication. Depuis le témoignage de plusieurs victimes d’arnaques de Djibril sur Comores actualités, la popularité de l’influenceur est au plus bas puisque ses victimes font partie de ses anciens élèves.

De Marseille, Lyon, Mayotte, l’île de La Réunion des femmes font allégeance au Youtubeur Djibril. Mais pourquoi que des femmes ? Une cible facile ? Ou la méconnaissance ?

