Des explosifs interceptés par la brigade des douanes à Mutsamudu ? | La Gazette Des Comores

Kassim, un jeune originaire du village de Adda est arrêté par la gendarmerie vendredi dernier. Après une perquisition dans sa boutique, le Peloton d’intervention de la gendarmerie nationale aurait mis la main sur des cartons contenant des explosifs. Plusieurs commerçants seraient arrêtés à Sima.

Un colis suspect qui contiendrait un liquide « explosif » et d’autres matériels suspects auraient été trouvés dans un magasin. Notre source indique que les cartons saisis dans le magasin du premier suspect contiendraient des tiges et d’autres produits liquides dans un conteneur de groupage et des batteries ultra-fines. Selon notre interlocuteur, tous les commerçants ayant embarqué un colis dans ce conteneur seraient aux mains de la gendarmerie. Dans cette affaire, un homme a été arrêté après avoir subi une fouille approfondie dans sa boutique sise à Missiri, suivie d’une saisie de cartons, la nuit du vendredi dernier.

« A part les tiges de dynamites interceptées, des batteries ultra-fines seraient déjà dans les quatre murs de l’île », précise notre source. Selon nos informations à prendre au conditionnel, l’hypothèse d’un énième complot ne serait pas à écarter. « En se focalisant sur les déclarations des partisans du 26 mai 2021, on est en droit de se demander, comme la tentative qui visait l’avion du président Azali », avance Saïd Hafidhou, un proche du régime.

Un fervent défenseur de mai 2021, bat en brève ce scénario. « C’est un coup, on cherche à emprisonner d’autres anjouanais avant le 26 mai 2021 », dit-il, avant d’ajouter que « on a monté un coup en décembre 2020 et mon cousin a passé 2 semaines à la gendarmerie pour rien ». Pourtant les autorités du pays sont toujours en alerte. La surveillance reste permanente à Anjouan où une tension est palpable ces dernières semaines. Notons que les dynamites seraient interceptées à bord du navire Dalia II, en provenance de la Tanzanie.

Nabil Jaffar / LGDC