Des boursiers comoriens en détresse en Éthiopie : une formation qui vire au cauchemar

Douze jeunes comoriens, sélectionnés en avril 2023 pour une formation en contrôle aérien, vivent une situation dramatique en Éthiopie. Promis à une prise en charge totale par l’Aéroport des Comores (ADC), ces boursiers se disent aujourd’hui abandonnés, confrontés à des impayés de loyers et des retards de paiement de leur bourse.

Le chef de service des relations publiques et communication de l’ADC, Djawad Said Youssouf, reconnaît ces difficultés, attribuant les retards à des problèmes administratifs et financiers. « Ces recrues ont été choisies pour combler un besoin imminent de contrôleurs aériens, certains étant proches de la retraite. Bien que des retards soient constatés, nous travaillons à régulariser leur situation », assure-t-il.

Sur les 69.300 dollars nécessaires pour couvrir leur formation, seuls 11.000 dollars ont été versés, notamment pour les cours d’anglais. Le solde de 58.300 dollars reste impayé, paralysant la progression des étudiants. Une correspondance du directeur de l’académie éthiopienne, datée du 15 mars 2024, souligne l’absence de paiement malgré plusieurs relances.

Outre les enjeux financiers, des problèmes de visa aggravent la situation. « Nous négocions avec l’école et les autorités locales pour résoudre cette crise », ajoute M. Said Youssouf.

Pendant ce temps, les boursiers, censés se former pour servir leur pays, dénoncent une expérience transformée en cauchemar. Si l’ADC promet de tenir ses engagements, la question reste entière : combien de temps encore ces jeunes devront-ils patienter avant de retrouver des conditions dignes pour poursuivre leur formation ?

