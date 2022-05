Démission collective de l’équipe nationale : joueurs, staff et coach

” Salam Aleykoum,

C’est avec beaucoup de déception et de colère que je vous écris au nom du coach, de son adjoint, de l’ensemble du staff et avec le soutien de tous les joueurs. Notre collaboration a atteint sa limite. Nous avions chacun pris des engagements. De notre coté nous avons remis les choses en ordre en créant une seule et même équipe avec le staff, les joueurs et la fédération.



Nous avons rempli avec succès nos premiers mois à nos postes et ramené de la sérénité et une victoire du 1er rassemblement d’après Can.

De votre côté vous n’avez tenu vos engagements que jusqu’au match contre l’Ethiopie ! Depuis on ne cesse de reculer. Et pire que ça, vous nous freinez au quotidien dans notre travail : manque de communication, lenteur dans la prise de décision, manque de moyens mis à notre disposition… les exemples ne manquent pas ! Nous ne pouvons rien anticiper car pour espérer avoir un retour de votre part il faut patienter des semaines. Quand vous voulez bien répondre ! Ça fait 3-4j que j’essaye de joindre le chef d’Etat Major et le Président en vain.

A ce jour nos contrats ne sont toujours pas finalisés. Imaginez que pour un coach non comorien qui a une famille à nourrir, il continue de s’investir à 100% sans avoir aucune garantie de contrat.

Nos joueurs aussi sont également en colère, car nous n’avons toujours pas traité leurs demandes !

Nous vous avons fait confiance et nous nous sommes investis à fond pour le pays et pour vous. Mais là c’est trop ! On ne peut plus continuer dans ces conditions, donc on arrête !”



Kassim Abdallah / manager des coelacanthes