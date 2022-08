Délivrance des Documents biométriques: «Le retard serait dû à une forte demande »

Le directeur de la police et de la sûreté nationale, Abdel-Kader Mohamed, a fait savoir que le retard de confection des documents biométriques s’explique en grande partie par la hausse exponentielle du nombre de demandeurs en cette période de vacances marquée par l’arrivée des “Je-viens” et le départ de nombreux étudiants à l’étranger.

La délivrance des documents biométriques est compliquée par une explosion des demandes. L’accès à la Direction générale de la police et de la sûreté nationale (Dgpsn) devient de plus en plus difficile. Les demandeurs de cartes d’identité et de passeports ont du mal à se frayer un chemin pour déposer leurs dossiers. Des voitures garées d’ici et là, tout en tenant compte des longues files d’attentes qui gênent gravement la circulation des voitures. A la réception, la foule est aussi nombreuse. Certains sont assis sur les bancs. D’autres sont obligés de rester debout.

La longue attente des demandeurs

Ces citoyens se plaignent tous du temps qu’ils mettent en attendant d’être reçus. “Je suis ici depuis le matin. Et il est déjà 12h. On dirait même que rien ne se fait par ici. Ça m’est difficile de garder mon enfant de 5 ans dans les bras jusqu’à cette heure-ci”, regrette ainsi une femme comorienne à la trentaine dépassée, venue de Dzaoudzi, l’air frustré : “je vois pourtant d’autres personnes venues après moi, mais qui connaissent des agents ici. Ces dernières sont directement reçues et partent aussitôt”. Cette source a préféré ne pas s’identifier selon elle “de crainte qu’on me fasse traîner à Ngazidja et perdre mon travail à Mayotte”.

“J’ai déposé une demande de passeport et d’une carte nationale. La carte c’était pour changer la photo et ensuite faire le passeport. Le jour que je devais revenir les récupérer, ils ne travaillaient pas. On m’a dit qu’ils avaient fermé à cause du décès d’un des leurs. La semaine d’après, je suis revenu. Je ne les ai pas eus. Il a fallu que j’attende jusqu’au 28 juillet pour récupérer le passeport que j’avais déposé le 19 juillet. Aujourd’hui, je suis revenu pour la carte car on me l’avait pas rendue avec le passeport”, déplore de son côté Athoumani Zoubeiri.



Dans un entretien accordé à Al-watwan avant-hier, mercredi 17 août, le directeur général de la police et la sûreté nationale, l’inspecteur Abdel-Kader Mohamed, a rassuré la population qu’il n’y a aucun problème dans le traitement des dossiers. Il expliquera, toutefois, que “le retard de délivrance des documents biométriques est dû à la forte demande”.



Et de poursuivre que : “c’est un problème récurrent et bien connu en cette période juillet-août à cause de l’arrivée massive de la diaspora comorienne, mais aussi des étudiants qui veulent partir poursuivre leurs études à l’étranger”. L’inspecteur Abdel-Kader Mohamed précisera que ses services “ne peuvent pas aller au-delà de 200 passeports par jour”. Le patron de la sûreté nationale regrette l’attitude des demandeurs surtout ceux qui “viennent profiter de leurs vacances et qui veulent perturber notre travail. “Ils veulent déposer et récupérer les passeports en l’espace de 24h. Alors que même en France, il faut attendre près de trois mois”, déplore-t-il.

