Délestages, chômage, exode : la réalité contredit le discours présidentiel lors du séminaire gouvernemental

Le gouvernement comorien a clôturé, vendredi 14 novembre 2025, son séminaire consacré à l’évaluation des performances ministérielles. Présenté comme un exercice de transparence et de suivi du Plan Comores Émergent, ce rendez-vous a permis, selon les autorités, de mesurer les avancées réalisées et de renforcer la rigueur administrative.

Cependant, au-delà des engagements réaffirmés par l’exécutif, de profondes interrogations demeurent quant à l’impact réel de ces actions sur le quotidien de la population.

Dans son discours de clôture, le président Azali Assoumani a rappelé que « l’émergence n’est pas un slogan, mais une vision portée par une stratégie et un plan d’action ». Il a insisté sur la nécessité d’une administration performante et sur les priorités nationales : l’accès à l’eau potable, l’énergie, la nutrition, l’autonomisation des jeunes et des femmes, la justice, l’efficacité administrative ou encore l’intégration de la diaspora.

Il a également posé une question essentielle :

« Sommes-nous en train de faire ce que la population attend de nous ? »

Une vision ambitieuse confrontée à une réalité préoccupante

Si la question est légitime, la situation actuelle du pays montre que les attentes restent largement insatisfaites.

L’accès à l’eau courante demeure un défi majeur, y compris dans la capitale. À Moroni, de nombreux quartiers continuent de vivre sous un régime d’approvisionnement irrégulier ou totalement absent, malgré la centralité de ce service dans les priorités nationales annoncées.

Sur le plan énergétique, les délestages restent quotidiens et freinent lourdement l’activité économique. Les entreprises font face à des pertes régulières, les commerces peinent à maintenir leurs stocks, et les ménages vivent au rythme incertain des coupures. Cette instabilité structurelle continue d’entraver la compétitivité du pays.

Un bilan faible pour la jeunesse, malgré une décennie de promesses

En 2016, la promesse d’un programme « un jeune, un emploi » devait marquer un tournant décisif dans la lutte contre le chômage. Dix ans plus tard, cette ambition n’a jamais été concrétisée.

Le chômage des jeunes demeure massif, poussant nombre d’entre eux à quitter le pays. Certains, par désespoir, prennent la mer au péril de leur vie dans l’espoir de rejoindre l’Europe.

Cette migration dramatique illustre l’écart entre les engagements officiels et l’absence d’opportunités réelles.

Des progrès administratifs qui ne se traduisent pas dans les faits

Le gouvernement souligne une progression du taux d’exécution ministérielle, passé de 6 % à 30 % entre le deuxième et le troisième trimestre.

Si ces chiffres témoignent d’un effort interne de suivi, ils ne suffisent pas à répondre aux besoins urgents de la population.

L’amélioration de l’efficacité administrative reste essentielle, mais elle doit s’accompagner d’effets tangibles dans les secteurs vitaux : eau, énergie, emploi, justice sociale.

Une responsabilité partagée, mais une attente forte

Le président a réaffirmé que

« Personne ne développera notre pays à notre place. L’émergence des Comores est notre responsabilité pleine et entière. »

Une déclaration qui traduit à la fois une volonté politique et la reconnaissance d’un retard persistant.

Pour de nombreux Comoriens, la priorité n’est plus dans les discours ou les projections, mais dans des actions concrètes et mesurables. Tant que l’accès à l’eau restera précaire, que les délestages paralyseront l’économie et que la jeunesse demeurera sans perspectives, la promesse d’émergence continuera de paraître hors de portée.

IBM