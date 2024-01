Déclaration forte de l’Union Européenne sur la crise post-électorale aux Comores, elle exige…

Dans une déclaration diplomatique sans équivoque, la Porte Parole de l’Union Européenne (UE) exprime sa vive préoccupation face à la crise post-électorale qui secoue actuellement les Comores. Suite aux élections présidentielles et gouvernementales du 14 janvier 2024, marquées par des allégations d’irrégularités et de fraudes, l’UE prend position et annonce des mesures décisives.

L’UE a pris acte des résultats provisoires dévoilés par la Commission Électorale Indépendante le 16 janvier, mais elle exprime son inquiétude face aux accusations émanant de l’opposition concernant des dysfonctionnements et des irrégularités électorales. Elle souligne également le caractère regrettable de l’accréditation sélective et tardive des observateurs électoraux, alimentant ainsi les inquiétudes quant à la transparence du processus.



Surtout, l’Union Européenne manifeste sa préoccupation la plus vive à l’égard des violences post-électorales qui ont éclaté, faisant une victime et six blessés le 18 janvier. Appelant à la retenue, elle exhorte toutes les parties prenantes à défendre leurs intérêts légitimes dans le cadre de la légalité. Dans un rappel solennel, l’UE souligne l’obligation des autorités comoriennes de garantir en tout temps les droits fondamentaux tels que la liberté d’expression, de réunion et de manifestation pacifique.

Face à la gravité de la situation, l’UE répond positivement à la demande des autorités comoriennes en déployant une mission d’expertise électorale. Composée de trois experts, cette mission aura pour mission de fournir une analyse technique et indépendante du processus électoral. Elle formulera également des recommandations de réformes visant à assurer l’intégrité et la crédibilité des futures élections dans le pays.

Misbah Saïd