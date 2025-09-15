Décès de l’ancien président de la Fédération, Salim Tourqui : hommage à un pionnier du football comorien

La communauté sportive comorienne est en deuil. Salim Tourqui, ancien président de la Fédération de football des Comores (FFC), s’est éteint, laissant derrière lui un héritage qui a profondément marqué l’histoire du ballon rond aux Comores. Son enterrement a lieu aujourd’hui à Mitsamihouli, où proches, amis et passionnés de sport lui rendent un dernier hommage.

Plus de vingt ans au service du football comorien

Salim Tourqui a dirigé la Fédération de football des Comores de 1997 à 2017. Vingt années de présidence qui ont vu le football national passer d’une pratique balbutiante, presque amateur, à une discipline mieux structurée et reconnue sur le plan international.

Sous son mandat, la FFC a multiplié les initiatives pour donner une place au football comorien dans l’océan Indien et au-delà. Malgré des moyens financiers limités, il a contribué à l’organisation des compétitions locales et au renforcement de la présence des Comores au sein des instances africaines et internationales.

Un dirigeant déterminé dans l’adversité

La présidence de Salim Tourqui n’a pas été de tout repos. Les crises institutionnelles et les tensions avec les pouvoirs publics ont parfois ralenti les projets. Mais sa passion pour le sport et sa ténacité ont permis de maintenir vivante la flamme du football comorien, même dans les moments difficiles.

En novembre 2017, après deux décennies d’engagement, il a présenté sa démission dans un contexte de divergences avec le ministère des Sports. Une page se tournait, mais son nom restait associé à l’essor du football national.

Le communiqué de la Présidence

Dans un communiqué publié ce 15 septembre 2025, la Présidence de l’Union des Comores a exprimé sa « profonde tristesse » face au décès de Salim Tourqui.

« Figure respectée du sport national, il a consacré une grande partie de sa vie à la promotion et au développement du football comorien, contribuant ainsi à son rayonnement et à l’émergence de l’équipe des Cœlacanthes composée d’une nouvelle génération de talents. Son engagement et son dévouement resteront gravés dans la mémoire sportive de notre pays. »

Le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a adressé, au nom du Gouvernement et du peuple comorien, ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de la famille sportive nationale, en réaffirmant sa profonde solidarité.

Une mémoire qui restera vivante

Aujourd’hui, alors que la jeunesse comorienne rêve d’exploits internationaux et que les Cœlacanthes font vibrer les foules, il est juste de rappeler que ces succès trouvent leurs racines dans le travail acharné de pionniers comme Salim Tourqui.

Son parcours témoigne de la volonté de toute une génération de bâtir un football digne des aspirations de la nation.

À Mitsamihouli, où il repose désormais, s’élève le souvenir d’un homme qui a donné deux décennies de sa vie à une passion commune. Le football comorien perd un dirigeant, mais gagne un symbole : celui d’un engagement sans faille pour faire grandir un sport et une jeunesse.

Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji’un.

ANTUF Chaharane