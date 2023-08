Début des travaux de la route Djomani-Helendje

Les travaux de construction de la route Djomani-Helendje, dans la région de Mbudé, ont officiellement débuté lors d’une cérémonie de pose de première pierre organisée lundi dernier en présence des autorités communales. Ce projet d’infrastructure routière majeur, d’une valeur totale de 746.075.000 kmf, est destiné à revitaliser la connectivité et le développement économique de la région.

La société turque Kulac, chargée de la mise en œuvre de ce chantier, a réuni les représentants des communautés locales et les autorités publiques pour marquer le début des travaux. La route Djomani-Helendje traversera les localités de Kuwa, Duniani, Mandza et Helendje, reliant ainsi le Nyumamro Kiblani de Mbudé. Ce projet ambitieux, financé en deux volets, à hauteur de 305.000.000 kmf par les quatre communautés locales et de 441.075.000 kmf par l’État, vise à améliorer significativement les infrastructures de transport dans la région.

Selon les termes du contrat, les travaux de construction devraient s’étendre sur une période de 16 mois. Haydar Ali, le directeur des opérations de la société Kulac, a souligné lors de la cérémonie l’importance de la participation active des populations locales dans la réalisation de ce projet. « Au terme de 16 mois, cette route sera couverte d’une peau neuve. La réhabilitation de cette infrastructure routière permettra à 7 000 usagers de l’utiliser chaque jour et facilitera également l’acheminement des produits agricoles vers les autres agglomérations de l’île. Soyons unis pour répondre à cette urgence et respecter l’échéance que nous nous sommes fixée », a-t-il déclaré.



Soibah Said