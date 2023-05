De la tragédie personnelle à l’art: Chaher Mohamed Said Omar transforme le deuil familial en une pièce de théâtre à Mayotte

Chaher Mohamed Said Omar, originaire d’Anjouan, dans l’archipel des Comores, est un écrivain et artiste franco-comorien qui a grandi à Mayotte. Sa vie a été bouleversée par la disparition en mer de sa grand-mère et de son oncle en 2017, alors qu’ils tentaient d’émigrer illégalement de Comores à Mayotte.

En réponse à cette tragédie, Chaher a écrit une pièce de théâtre intitulée « Cette terre n’est pas la mort à boire », publiée en 2020 aux éditions Cœlacanthe. La pièce traite de la dure réalité de l’immigration clandestine entre Anjouan et Mayotte et critique le cynisme politique autour de ce sujet.

La disparition de sa grand-mère et de son oncle a profondément marqué Chaher, d’autant plus qu’elle est survenue dans le contexte d’un discours controversé d’Emmanuel Macron sur les naufrages des kwassa, ces bateaux de pêche utilisés pour le passage des migrants de Comores à Mayotte.

Chaher a trouvé dans son œuvre théâtrale une manière de rendre hommage aux membres disparus de sa famille. Dans un mélange poignant de chagrin personnel et de critique sociopolitique, il place Anjouan, Mayotte et Paris sur scène, soulignant ainsi les implications internationales du drame migratoire. « Cette terre n’est pas la mort à boire » est plus qu’une pièce de théâtre; pour Chaher, c’est un testament dédié à sa famille perdue en mer.

Said Hassan oumouri