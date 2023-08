Dadiposlim, rencontre le président pour discuter de la culture.

Le jeune artiste comorien, Dadiposlim, originaire de la ville de Moroni, est un nom qui résonne de plus en plus dans le monde de la musique. Évoluant dans les genres soul et RnB, il a captivé le grand public lors de la 2e saison du télé-crochet The Voice Afrique francophone en 2017.

Mais Dadiposlim n’est pas un nouveau venu dans l’industrie. En 2012, il a sorti le single « Kudja Nilemeza », établissant sa présence dans la scène musicale.

Récemment, l’artiste a été reçu par le Président de l’Union des Comores, SEM Azali Assoumani. La rencontre a été l’occasion d’échanger sur la culture, la jeunesse, et les défis auxquels les artistes sont confrontés. Le Président a profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude envers les acteurs culturels pour leur dévouement et leurs efforts pour promouvoir la culture au niveau national et international.

Sur les réseaux sociaux, Dadiposlim a partagé son honneur d’avoir été reçu par le Président, suscitant des félicitations et des encouragements de la part des internautes. Certains ont même souligné l’importance de la création de l’Organisme de Gestion Collective (OGC), en accord avec la loi sur le droit d’auteur en Union des Comores.

Cette rencontre symbolise non seulement la reconnaissance du talent de Dadiposlim mais aussi l’engagement du gouvernement envers la culture et les artistes. C’est un pas positif vers la création d’une base solide pour les intérêts des artistes, un projet qui, selon les internautes, mériterait d’être piloté par des jeunes dynamiques.

ANTUF Chaharane