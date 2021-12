Dadiposlim est testé positif, il annule son concert

” C’est une double mauvaise nouvelle. Le chanteur et star de la nouvelle génération, Dadiposlim, a annoncé sur sa page Facebook avoir été testé positif au COVID 19. Il a annoncé le report de son concert sur facebook:

” Salam

J’ai le regret de vous annoncer l’annulation du concert qui devait se tenir ce samedi 25 décembre au @selectnew .

Mon équipe et moi avons procédé à un dépistage du Covid-19 ce matin et malheureusement j’ai été testé positif. Pour protéger mes proches, mes fans… j’ai décidé de m’isoler afin d’éviter la propagation du Covid autour de moi. En accord avec le New Select nous préférons reporter le concert à une date ultérieure. Prenez soin de vous et respectons les mesures barrières contre le coronavirus.

Je vous remercie de votre compréhension ” Dadiposlim sur Facebook

Très bon rétablissement