Cyclone Chido : Mesures d’urgence et structures d’accueil renforcées

Face à l’approche du cyclone Chido, la gouverneure de Mwali, Chamina Ben Mohamed, a présidé une réunion de crise avec la cellule de la Direction régionale de la sécurité civile (DRSC) pour coordonner les mesures de protection. L’objectif principal était de garantir la sécurité de la population vulnérable.

Pour accueillir les habitants menacés par la tempête, plusieurs établissements ont été désignés comme structures d’accueil, dont les lycées de Fomboni et Nyumachua, ainsi que l’école privée Ama et diverses écoles primaires publiques. Ces sites ont été aménagés pour offrir un refuge sûr aux personnes exposées, notamment les personnes âgées, les enfants et celles en situation de handicap.

En parallèle, un dispositif de sécurité a été mis en place avec l’évacuation des bateaux du port de Mbwangoma, qui ont été déplacés vers des plages pour les protéger des intempéries. À Nyumachua, 12 membres de l’unité de protection civile ont été mobilisés pour assister les personnes vulnérables. La brigade de Django a également renforcé ses effectifs avec 14 agents des forces de l’ordre et de la sécurité civile, prêts à intervenir en cas d’urgence.

Une cellule de crise multisectorielle s’est réunie à nouveau en début d’après-midi pour faire un point sur la situation. Selon Mohamed Assane, porte-parole de la cellule, le service des urgences du Centre hospitalier de Fomboni a été renforcé en personnel et matériel, afin de répondre à toute éventualité.

