Anjouan envoie des aides à Mayotte via le Maria Galanta

Face aux ravages causés par le cyclone chido, Anjouan, l’une des îles de l’archipel des Comores, s’est mobilisée pour venir en aide aux sinistrés de Mayotte. Avec le soutien de l’État comorien, qui a autorisé et financé l’utilisation du bateau Maria Galanta, des associations anjouanaises acheminent des aides essentielles à l’île sœur.

Le cyclone chido a frappé durement Mayotte, affectant particulièrement les populations les plus vulnérables, notamment celles vivant dans les bidonvilles. Beaucoup de ces sinistrés sont des Comoriens originaires des trois autres îles (Grande Comore, Mohéli, et Anjouan). Cette situation fait du cyclone chido une catastrophe régionale touchant l’ensemble de l’archipel.

> « Avant d’être une catastrophe pour Mayotte, c’est une tragédie pour toutes les îles des Comores. Tous les ressortissants de l’archipel sont concernés », explique un membre des associations mobilisées.

Alors que de nombreux habitants des zones les plus touchées de Mayotte dénoncent la lenteur des aides promises par la France, les associations comoriennes ont décidé de prendre les devants. L’Association Solidarité Femmes Actions (SFA), basée à Mutsamudu (Anjouan), fait partie de celles qui ont collecté et préparé des vivres, vêtements, et autres biens de première nécessité.

Ces aides sont acheminées à Mayotte via le Maria Galanta, avec l’espoir qu’elles atteindront rapidement les personnes les plus démunies dans les zones sinistrées.

Cette initiative illustre l’importance de la solidarité entre les îles de l’archipel des Comores, particulièrement en période de crise. Malgré leurs moyens limités, les Anjouanais montrent leur détermination à soutenir leurs compatriotes et voisins, prouvant que l’entraide reste un pilier fondamental dans la région.

Alors que l’attente des aides venant de la métropole française persiste, ces efforts locaux apportent un soutien concret et immédiat aux victimes du cyclone chido.

SAID Hassan Oumouri