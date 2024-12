Cyclone Chido : Fomboni se confine dans l’attente

Ce samedi, les rues de Fomboni, chef-lieu de l’île de Mwali, sont étrangement désertes. L’approche du cyclone Chido a poussé les habitants à se confiner chez eux, suivant les recommandations des autorités locales.

Vendredi, la gouverneure de l’île, Chamina Ben Mohamed, a réuni à Bonovo les principaux acteurs de la sécurité civile, accompagnés des représentants du Croissant-Rouge local. Cette réunion stratégique visait à organiser les mesures préventives et à anticiper les opérations d’urgence nécessaires avant, pendant et après le passage du cyclone.

Les priorités définies incluent la sécurité des habitants, la planification des secours, et la préparation des actions de reconstruction post-cycloniques. « Nous devons limiter les dégâts et protéger nos populations face à cette menace climatique », a déclaré la gouverneure, appelant à une vigilance maximale.

Les vents puissants et les pluies diluviennes, déjà signalés dans certaines zones de l’île, pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain. Les autorités ont demandé aux habitants de sécuriser leurs biens, de rester à l’abri et de suivre les consignes diffusées via les canaux d’information officiels.

Fomboni, habituellement animée, semble figée dans une atmosphère d’attente et de prudence. Pendant que le cyclone se rapproche, les équipes de secours restent en alerte, prêtes à intervenir dès que nécessaire.

Pour suivre l’évolution de la situation en temps réel, rendez-vous sur Comores Infos, qui assure une couverture continue des événements.

