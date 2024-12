Cyclone Chido : des vents soufflant à 185 km/h menacent Mohéli et Anjouan

Le cyclone tropical intense Chido continue de se renforcer et pourrait avoir des conséquences graves pour l’archipel des Comores. Selon le dernier bulletin spécial de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACM), le système est attendu à proximité de Mohéli dans les prochaines heures, avec des vents pouvant atteindre 185 km/h.

À 21h00 locale, le cyclone se situera à seulement 128 km au sud-ouest de Mohéli, et sa trajectoire pourrait accentuer son intensité. Les îles d’Anjouan et de Mohéli sont en alerte rouge, et la population se prépare à affronter des conditions météorologiques extrêmes. Des rafales de vent allant de 60 à 120 km/h sont attendues, accompagnées de vagues pouvant atteindre 4 mètres de hauteur. Les pluies, particulièrement abondantes, pourraient déverser entre 200 et 300 mm d’eau, engendrant des risques de crues et d’inondations.

De son côté, Ngazidja, placée en alerte orange, subira des vents allant jusqu’à 90 km/h, principalement dans le sud de l’île. Les autorités mettent en garde la population contre les risques d’accidents liés aux intempéries et conseillent de suivre strictement les consignes de sécurité.

Les habitants sont appelés à prendre toutes les précautions nécessaires face à ce phénomène météorologique d’ampleur. Les services d’urgence et les équipes de secours sont mobilisés pour répondre à toute situation d’urgence. Les habitants sont invités à se tenir informés de l’évolution de la situation via les canaux officiels de l’ANACM et à éviter les déplacements non essentiels.

IBM