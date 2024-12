Cyclone Chido à Mayotte : En présentant ses condoléances à la France, le Maroc trahit les Comores

Le passage du cyclone Chido, qui a frappé l’archipel de Mayotte avec une violence inouïe, causant de lourdes pertes humaines et matérielles, a mis en lumière une attitude inattendue et controversée du Maroc envers un pays pourtant allié, l’Union des Comores. Alors que les Comores continuent de revendiquer Mayotte comme partie intégrante de leur territoire, le roi Mohammed VI a choisi d’exprimer ses condoléances à la France, ignorant totalement les Comores, pourtant directement affectées par cette tragédie.

L’Union des Comores s’est toujours montrée comme un allié fidèle du Maroc sur la scène internationale. En décembre 2019, elle est devenue le premier pays à ouvrir un consulat à Laâyoune, dans le Sahara occidental, un geste fort destiné à affirmer la marocanité de ce territoire contesté. Ce geste symbolique a renforcé les liens entre les deux pays, mettant en avant une solidarité mutuelle face aux enjeux diplomatiques.

Mais cette relation semble aujourd’hui déséquilibrée. Alors que l’Union des Comores a fait preuve d’un soutien courageux envers le Maroc, ce dernier a choisi de prioriser ses relations avec la France lors du passage du cyclone Chido. En adressant un message de condoléances au président Emmanuel Macron, le roi Mohammed VI a ignoré le fait que Mayotte est revendiquée par les Comores comme une île comorienne, un territoire qu’ils n’ont jamais cessé de considérer comme leur propre.

Ce silence envers les Comores, particulièrement dans un moment de douleur et de deuil, est perçu par beaucoup comme une marque de mépris. Alors que le peuple comorien souffre de cette catastrophe naturelle, l’absence de solidarité marocaine semble en totale contradiction avec les valeurs de fraternité et de coopération diplomatique souvent mises en avant par Rabat.

En revanche, l’Algérie, pays rival du Maroc, a su saisir l’occasion pour marquer des points diplomatiques. Dans un communiqué officiel, Selma Malika Hadadi, ambassadrice et représentante permanente de l’Algérie, a exprimé ses sincères condoléances au peuple comorien et aux familles des victimes, soulignant la solidarité entre les deux nations. Ce geste a été perçu comme un acte de respect envers la souveraineté comorienne et une reconnaissance de leurs liens historiques.

Le choix du Maroc d’exprimer ses condoléances uniquement à la France met en lumière un certain double standard dans ses relations diplomatiques. Alors que Rabat demande un soutien international pour sa souveraineté sur le Sahara occidental, il semble peu préoccupé par les revendications des Comores sur Mayotte. Une position jugée hypocrite par certains analystes, qui considèrent que le Maroc aurait dû profiter de cette occasion pour rappeler son soutien à un pays allié en difficulté.

IBM