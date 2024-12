Cyclone Chido : 1 376 bananiers détruits, un jeune agriculteur en quête de soutien

Le passage dévastateur du cyclone Chido, le week-end dernier, a gravement affecté l’exploitation agricole de Inrbadhwi Said Omar Madi, un jeune entrepreneur basé à Wanani. À la tête de Wanani Farm Sarl, une entreprise qu’il a fondée en 2019, il cultive avec passion plus de 8 000 pieds de bananiers sur 9 hectares. Ce projet, qui mobilise une équipe de 13 personnes, dont 8 employés permanents et 5 femmes recrutées indirectement, s’inscrit dans sa volonté de réduire l’insécurité alimentaire aux Comores.

Cependant, les dégâts causés par le cyclone sont considérables : 1 376 bananiers détruits, dont 976 en pleine production. « Les bananes perdues auraient dû être consommées entre le Miradj et le mois de ramadan », déplore-t-il. Ces pertes, en plein pic de demande, représentent un coup dur pour l’entrepreneur, qui appelle à un soutien urgent des autorités pour relancer son activité.

Ce n’est pas la première fois que ce diplômé en agriculture durable, formé en Thaïlande, fait face à des défis climatiques. En janvier 2023, la tempête tropicale Cheneso avait déjà ravagé son exploitation. « Ces perturbations climatiques fragilisent énormément notre activité. L’État doit réagir en nous soutenant avec des subventions et des formations adaptées au changement climatique », insiste-t-il.

