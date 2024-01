Crise de l’eau à Mayotte: distribution un jour sur deux dès Lundi

À Mayotte, la distribution de l’eau courante, qui était limitée à un jour sur trois depuis la fin d’août 2023 en raison d’une sécheresse historique, connaîtra une amélioration significative dès lundi. La préfecture du territoire a annoncé, le mercredi 10 janvier, que l’eau serait désormais distribuée un jour sur deux. Cette décision marque un allégement notable des restrictions d’eau, reflétant une amélioration météorologique et les efforts constants de la population en matière de consommation d’eau.

Depuis fin août 2023, les habitants de Mayotte ont été confrontés à une disponibilité limitée de l’eau courante en raison d’une combinaison de sécheresse sans précédent et d’un manque d’infrastructures et d’investissements. La situation s’est aggravée, atteignant un niveau critique, mais des changements récents dans les conditions météorologiques ont offert un certain soulagement.

L’arrivée de la saison des pluies en décembre a permis de rehausser le niveau des deux retenues collinaires, qui, avec les rivières, fournissent environ 80 % de l’approvisionnement en eau du territoire. En réponse à cette crise, le gouvernement a adopté plusieurs mesures, notamment en prenant en charge les factures d’eau des résidents et en distribuant gratuitement des bouteilles d’eau à la population.

En dépit de ces efforts, la crise a conduit à des actions en justice. Fin décembre, quinze habitants et une entreprise de l’archipel ont déposé une plainte au parquet de Mamoudzou contre le Syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte (SIEAM) et son délégataire, les accusant de les exposer à un risque immédiat de mort ou de blessures.

La préfecture reste prudente, appelant la population à continuer ses efforts et à surveiller sa consommation d’eau, bien que la situation s’améliore progressivement.

Said Hassan Oumouri