Crise alimentaire : lettre au président et aux élus de la Nation

Opinion : J’appelle votre attention sur la situation sociale de notre pays.

Les élu.es, je suis persuadé que vous suivez avec un intérêt particulier l’actualité plus précisément la crise alimentaire que traversent les Comores. Cette situation risque de s’accentuer dans les prochains jours avec des lourdes conséquences.

Permettez-moi de vous rappeler les faits. Le 08 Avril de cette année, le quotidien Al-watwan titre ‘Onicor. Une perte de plus de huit milliards’. Cela n’a surpris personne. En effet, la gouvernance des entreprises publiques n’est pas clarifiée. Le chef de l’Etat nomme des proches à lui et ces derniers s’accordent des avantages au détriment de l’intérêt général.

Normalement, le conseil d’administration de ladite société aurait dû demander un audit. D’ailleurs, j’ignore s’il existe. De toutes les façons, il n’y a eu aucune démarche pour élucider la situation. Le détournement de l’argent public est monnaie courante aux Comores. Cela a facilité la conférence de presse organisée par des agents de l’Onicor afin de faire des simples calculs…et justifier dans la foulée la perte de cette somme. Huit milliards de nos francs. Mesdames, messieurs les élu.es, les comoriens vous désignent, à juste titre, comme complices de cette escroquerie.



A l’annonce de cette nouvelle, la commission des finances n’a jamais rencontré les responsables de la société par rapport à ce bilan. Rappelez aux comoriens les compétences de la commission des finances de l’assemblée ! Cette commission a su dès le début que ce bilan est manipulé. Comme beaucoup de comoriens, je ne comprends pas pourquoi et pour qui cette commission travaille. Elle a gardé le silence face à ce qui est visiblement un détournement de fonds public. Pour la simple raison qu’Onicor est gérée par des « amis » du régime.



Justifier les pénuries de riz par la crise sanitaire mondiale puis la guerre en Ukraine fut la plus grande bassesse de ces responsables. Certes, ces deux évènements ont eu des impacts sur l’économie mondiale. Toutefois, en aucun cas, cela n’empêcherait Onicor de passer des commandes. Les comoriens ont très vite compris que c’est le manque des fonds qui est à l’origine de cette pénurie.

Les élu.es, la semaine passée, certains d’entre vous et leurs amis ministres ont organisé des rassemblements dans différentes localités pour tenter de calmer les comoriens. Ces derniers ne paniquent pas, quand ils le seront, vous le saurez ! Vous ne faites que vous rabaisser encore plus en affichant votre incompétence et l’abus de confiance qu’ils vous ont accordée et par là leur donner encore raison de se méfier de vous. Pour le moment, les comoriens surtout d’Anjouan songent à nourrir, femmes et enfants. Il y a quelques jours une famille entière a failli disparaitre dans la région de Sima. Monsieur le président de l’Assemblée de l’Union, cela devrait personnellement vous interpeller vous qui êtes représentant de ces gens. Mais rien. Vous excellez seulement dans le silence car chaque prise de parole est une occasion d’accuser les autres de vos échecs.

Mesdames, messieurs, les élu.es, soyez tranquilles. Laissez les « enfants du président » à la tête des entreprises publiques piller l’Etat. Les comoriens sont pour la paix. Ils ne vous chasseront jamais de cette assemblée, ils prient Dieu comme l’a suggéré votre président. Et peu importe que vous demandez ou pas des comptes au « tout-puissant » directeur général de l’Onicor, les comoriens savent que c’est en partie une punition divine pour avoir fait confiance à un tel régime.

Kaembi Mohamed