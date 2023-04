Création d’une Aire Marine Éducative au Parc National de Mohéli

Le Parc National de Mohéli (PNM) accueille un projet d’Aire Marine Éducative (AME) dans le cadre du programme éducatif PAREO, axé sur la préservation des récifs coralliens de l’océan Indien. Cette initiative, menée par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), vise à partager les connaissances scientifiques, renforcer les capacités et responsabiliser la société civile pour une meilleure conservation des récifs coralliens.

Durant la phase pilote de 6 mois, trois écoles participent au projet. Les enfants, encadrés par l’équipe du projet, étudieront une zone marine protégée, proposeront des mesures de conservation et évalueront leur impact sur l’environnement et les usagers. Le projet inclut des animations scientifiques en classe, des observations du récif avec les élèves et les pêcheurs, des interventions artistiques et le partage de connaissances avec les pêcheurs.

Antuf chaharane