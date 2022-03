Crash AB Aviation: Quand Msaidié pense qu’en trouvant les corps, nous saurons la raison du crash

S’il existait aux Comores un prix de l’incompétence en politique, le porte parole du gouvernement Houmedi Msaidié aurait remporté la victoire haut la main. Ce génie parmi les génies, habitué aux punchlines, aussi ridicules que sordides a eu le culot de dire aujourd’hui que tant qu’aucun corps ne sera repêché, le gouvernement ne sera pas en mesure de savoir ce qu’il s’est passé. En d’autres termes, seuls les corps des défunts détermineront la raison exacte du crash AB AVIATION. Dans d’autres cieux, on s’intéresse aux boîtes noires pour déterminer si y’avait par exemple une mauvaise condition météorologique, des erreurs de pilotage, ou problèmes techniques. Chez nous, Msaidié attend que les morts viennent lui confirmer l’origine du crash. Parfois, on croyait avoir touché le fond mais à chaque sortie de ce ministre, on découvre que c’est pire qu’on imaginait.