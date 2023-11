CPHIA 2023 : Atelier de formation aux journalistes sur les fondements du reportage en santé publique

En marge de la Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2023) qui se déroule actuellement à Lusaka, un atelier de formation sur les fondements du journalisme de santé publique s’est tenu hier, mardi 28 décembre, dans la salle des médias en présence de journalistes.

Des journalistes désireux d’améliorer leurs compétences en matière de reportage ont assisté à cet atelier, qui visait à développer la capacité des journalistes à comprendre les concepts, clés, défis et tendances en matière de santé publique, ainsi qu’à comprendre l’éthique du journalisme de santé publique et de responsabilité. Non seulement pour promouvoir la santé du continent, mais aussi pour contribuer grandement à créer un environnement propice à des rapports justes et solides sur la santé publique en Afrique. Cet engagement médiatique contribuera également à attirer l’attention sur d’autres questions d’actualité prioritaires, à savoir les dangers de la désinformation et comment reconnaître et éviter de faire tomber la population dans la psychose.

Ce séminaire informatif est dirigé de manière experte par un expert expérimenté dans les subtilités de l’industrie. Il s’agit en fait du professeur Bernard Appiah, professionnel de la santé publique, journaliste scientifique et professeur de santé publique à la Falk School de l’Université de Syracuse à New York.

Bref, c’est une formation riche et variée qui sera certainement bénéfique aux journalistes présents, qui affrontent au quotidien certaines lacunes et autres dangers du métier.



Sefrique Abdou