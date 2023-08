Coup d’état au Gabon : Ali Bongo renversé par l’armée.

Ali Bongo, président du Gabon, a été renversé par l’armée après une attente interminable des résultats de l’élection présidentielle et législative qui a eu lieu dimanche dernier, et des soupçons de fraude électorale. Le 30 août 2023, les résultats des élections ont été proclamés à 4 heures du matin, donnant Bongo vainqueur. Une heure après, l’armée a fait un coup d’état et a renversé le président Ali Bongo afin de rétablir l’ordre institutionnel.

Comme mentionné dans un précédent article publié par Comores Infos, les coups d’état de ces dernières années ne sont pas seulement militaires, ils sont aussi liés à la fraude électorale, aux changements constitutionnels et à la mauvaise gouvernance. Il est crucial de ne pas laisser ce nouveau type de coup d’état proliférer, car ils donnent de la légitimité au retour des coups d’état militaires.

Le renversement d’Ali Bongo soulève des questions sur la stabilité de la région et la légitimité des élections dans les pays africains. Alors que le Gabon attend de voir comment la situation va évoluer, il est clair que ce coup d’état souligne l’importance de la transparence et de l’équité dans les processus électoraux.

Saïd Hassan Oumouri