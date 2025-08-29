Cotisations sociales : Mocafé s’acquitte de ses arriérés auprès de la CNSPS

Après plusieurs jours de tension autour du respect des obligations sociales, l’affaire opposant la Caisse nationale de solidarité et de prévoyance sociale (CNSPS) au Restaurant Mocafé vient de connaître son épilogue. Ce 27 août 2025, les deux parties ont annoncé avoir conclu un accord mettant fin au différend.
Tout est parti d’une déclaration choc du nouveau directeur général de la CNSPS, Ali Mliva Youssouf. Lors de sa première conférence de presse, il avait pointé du doigt des entreprises accusées de négliger leurs cotisations sociales, citant notamment Mocafé. Une sortie médiatique qui avait aussitôt suscité la réaction de la direction du restaurant. Celle-ci avait dénoncé des propos « injustes » avant d’entamer des discussions directes avec l’institution afin d’éclaircir la situation.
Après dix jours d’échanges intensifs, la solution est enfin trouvée : Mocafé a procédé au règlement de plusieurs années d’arriérés de cotisations sociales. Un geste salué par la CNSPS, qui y voit une victoire pour la régularité et la transparence dans le système de protection sociale aux Comores.
