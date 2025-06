COSAFA Cup 2025 : Les Comores montrent les crocs face à l’Afrique du Sud malgré la défaite

Malgré une défaite 3–1 face à l’Afrique du Sud ce jeudi 13 juin 2025 en demi-finale de la COSAFA Cup, la sélection comorienne a prouvé qu’elle n’était plus un simple outsider dans la région. Face aux favoris sud-africains et leur public, les Cœlacanthes ont affiché du caractère, une progression nette dans le jeu, et un état d’esprit combatif qui laisse entrevoir un avenir prometteur.

La rencontre avait pourtant mal démarré pour les Comores, piégés dès la 8e minute par un but contre leur camp malheureux d’I. Mohamed. Puis, à la 14e minute, Radiopane doublait la mise pour les Bafana Bafana, mettant les insulaires dans une situation difficile.

Mais loin de céder, les Comores ont relevé la tête avec bravoure. Bien organisés, plus agressifs dans les duels et inspirés dans leurs transitions, ils ont été récompensés à la demi-heure de jeu par un but d’Ibrahim Madi. L’attaquant, l’un des hommes forts de cette campagne, a parfaitement conclu une action collective bien construite, ramenant son équipe à 2–1 et relançant totalement le suspense.

Le milieu comorien a notamment montré de nets progrès dans la circulation du ballon et la gestion des temps faibles, deux points faibles récurrents dans les éditions précédentes. Si Sebelebele est parvenu à inscrire le but du break à la 60e minute pour l’Afrique du Sud, les Comores n’ont jamais baissé les bras. Ils ont continué à jouer, à tenter, à lutter — à l’image de leur jeune génération qui gagne en expérience match après match.

Au-delà du score, cette demi-finale confirme que les Comores peuvent désormais rivaliser avec les meilleures nations d’Afrique australe. La dynamique est là, et le projet de jeu prend forme, avec une équipe plus mature, plus soudée et capable de jouer sans complexe, même face à des adversaires réputés.

Prochaine étape : Les Comores disputeront le match pour la 3e place, avec l’envie de conclure leur plus beau parcours en COSAFA Cup par une médaille. Un podium qui viendrait récompenser une progression évidente.

Said Hassan Oumouri