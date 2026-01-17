Cortège sauvage à Nice : drapeaux, portières ouvertes, chaos sur la voie rapide… la mairie annule le mariage comorien

Diaspora – France: La matinée de samedi a été marquée par une scène inhabituelle sur les grands axes de Nice. Un cortège de mariage comorien, en route vers le Parc Phoenix où devait être célébrée l’union civile, a provoqué d’importantes perturbations de la circulation, conduisant la municipalité à prendre une décision exceptionnelle, l’annulation du mariage.
Selon les autorités municipales, les débordements ont commencé vers 9 h 27, lorsqu’un cortège de véhicules a été signalé rue Marceau en train de bloquer la circulation. Les voitures ont ensuite emprunté la voie rapide en direction de Trachel, puis la rue Reine-Jeanne. Plusieurs participants étaient assis sur les portières, certains brandissant des drapeaux comoriens.
À 9 h 39, le cortège a complètement bloqué la voie Mathis dans un sens de circulation pendant près d’une minute, provoquant un important ralentissement. Les images du Centre de supervision urbain (CSU) et les constatations des forces de l’ordre ont mis en évidence de nombreuses infractions , vitesse excessive, non-port de la ceinture de sécurité, comportements dangereux et entrave volontaire à la circulation.
Alertée, la police municipale est intervenue rapidement et a intercepté les noceurs à la sortie de la voie rapide. Informée des faits, l’élue chargée de célébrer le mariage au Parc Phoenix, Imen Jaidane, a reçu les futurs époux en présence des forces de l’ordre. Après un rappel à la charte de bonne conduite qu’ils avaient signée en amont, la décision d’annuler la cérémonie civile leur a été notifiée.
Dans un message publié après l’incident, le maire de Nice sur Facebook , Christian Estrosi, a dénoncé « de multiples infractions graves au Code de la route » et un comportement « inadmissible », estimant que ces agissements constituaient une atteinte à l’ordre public et à la sécurité des habitants. « Le mariage civil est un acte solennel de la République. Il ne peut être précédé de comportements irresponsables et dangereux », a-t-il rappelé.
Du côté de la communauté comorienne, la condamnation est également sans ambiguïté. Nadjim Maecha, président des Comoriens Nice Côte d’Azur, a regretté ces débordements et affirmé que « personne ne se réjouit de ce qui s’est passé ». La cérémonie coutumière, prévue dans l’après-midi au restaurant du Théâtre national de Nice, a toutefois été maintenue.
IBM
Réagissez à cet article