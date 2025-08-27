Coopération stratégique : l’Arabie Saoudite envoie son nouvel ambassadeur aux Comores

C’est dans une atmosphère cordiale que le ministre comorien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mbaé Mohamed, a reçu hier le nouvel ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite accrédité aux Comores, Mohamed Gharamah Alshamrani. Arrivé à Moroni le 19 août 2025, le diplomate saoudien a présenté les copies figurées de ses lettres de créance, conformément au protocole en vigueur.
La rencontre, qui s’est tenue en présence des membres du cabinet ministériel et de la directrice générale de la coopération internationale, Moina Haniati Swalha Ahmed Ali, visait avant tout à officialiser la prise de fonction du nouvel ambassadeur. « Je viens de recevoir le nouvel ambassadeur d’Arabie Saoudite aux Comores. Il est venu me présenter les copies figurées de ses lettres de créance », a indiqué Mbaé Mohamed, avant d’exprimer sa satisfaction et de lui souhaiter la bienvenue.
Les échanges ont été l’occasion de réaffirmer la qualité des liens historiques entre Moroni et Riyad. « Nous avons passé en revue nos relations fraternelles et historiques. Nos discussions ont porté sur l’excellence des relations bilatérales et notre volonté commune de renforcer la coopération dans des domaines d’intérêt commun », a souligné le chef de la diplomatie comorienne, saluant « les efforts des Saoudiens qui figurent parmi les partenaires stratégiques des Comores ».
Pour sa part, Mohamed Gharamah Alshamrani a assuré de sa disponibilité à œuvrer au rapprochement des deux pays, soulignant l’importance de consolider davantage les partenariats existants.
Ce nouvel élan diplomatique devrait s’inscrire dans une dynamique de coopération renforcée, notamment dans les secteurs économiques, sociaux et culturels, marquant ainsi une nouvelle étape dans les relations entre les Comores et l’Arabie Saoudite.
