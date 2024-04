Coopération Militaire : Renforcement des Liens entre la France et les Comores, un général français ….

Le Président de la République des Comores, Azali Assoumani, a reçu jeudi dernier une délégation de haut rang de l’armée française, conduite par le général de corps Regis Colcombet, directeur de la coopération de sécurité et de défense au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Cette rencontre stratégique a été marquée par des discussions approfondies sur le renforcement des liens de coopération militaire et sécuritaire entre les deux nations.

L’entretien, qui s’est tenu en présence du ministre de l’Intérieur, Mahmoud Fakridine, et du directeur de cabinet chargé de la Défense, ainsi que du chef d’état-major de l’armée nationale, a mis en avant la volonté commune de promouvoir des programmes de formation et de développement des capacités des officiers de la police et de l’armée comoriennes.

Le général Colcombet et sa délégation ont également échangé avec le ministre de l’Intérieur sur des questions cruciales telles que la lutte contre le trafic illicite, le renforcement de la surveillance des côtes pour prévenir les déversements de déchets et contrer toute forme de trafic, ainsi que le soutien au service de santé militaire.

Une attention particulière a été portée à la formation des sapeurs-pompiers du pays, ainsi qu’à la gestion du flux migratoire, soulignant l’importance d’une coopération étroite entre les deux pays pour relever les défis sécuritaires communs.

À l’issue de cette réunion fructueuse, le général Colcombet a exprimé sa reconnaissance pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé et a souligné l’importance de cette rencontre dans le renforcement des relations bilatérales entre la France et les Comores. Il a également salué les progrès déjà réalisés dans la coopération opérationnelle et la confiance mutuelle entre les deux nations, affirmant leur engagement commun en faveur de la sécurité et de la stabilité régionales.

