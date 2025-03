Coopération internationale : l’UNOSD et les Comores unissent leurs efforts pour la gestion des déchets

L’objectif de cette rencontre était de renforcer la coopération en matière de gestion des déchets et d’économie circulaire. Les discussions ont permis d’explorer des solutions durables pour répondre aux défis environnementaux du pays, tout en s’inscrivant dans les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Les échanges ont mis en lumière l’importance d’une approche intégrée et pragmatique pour améliorer le système de gestion des déchets, un enjeu stratégique du Plan Comores Émergent. Cette mission marque ainsi une avancée vers des actions concrètes en faveur d’un environnement plus sain et durable aux Comores.

Le mardi 11 mars 2025, le Ministre de l’Intérieur en charge de la Décentralisation, M. Fakridine Mahamoud, a échangé avec une délégation du Bureau des Nations Unies pour le Développement Durable (UNOSD), dans le cadre d’une mission de cadrage menée aux Comores du 8 au 13 mars. La délégation était conduite par M. Chun Kyoo Park, Chef de Bureau, accompagné de Mme Emily Carroll, Experte en développement des politiques.

L’objectif de cette rencontre était de renforcer la coopération en matière de gestion des déchets et d’économie circulaire. Les discussions ont permis d’explorer des solutions durables pour répondre aux défis environnementaux du pays, tout en s’inscrivant dans les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Les échanges ont mis en lumière l’importance d’une approche intégrée et pragmatique pour améliorer le système de gestion des déchets, un enjeu stratégique du Plan Comores Émergent. Cette mission marque ainsi une avancée vers des actions concrètes en faveur d’un environnement plus sain et durable aux Comores.

IBM