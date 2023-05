Moroni, le 23 mai 2023 – Dans le cadre de la coopération entre les Comores et la Tunisie, une délégation tunisienne dirigée par le directeur général de l’agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a entamé une visite officielle dans la capitale comorienne. Cette visite, organisée par l’agence comorienne de coopération internationale (ACCI), vise à explorer les opportunités de partenariat dans plusieurs secteurs clés tels que l’enseignement supérieur, la santé animale, les formations professionnelles et la santé de la reproduction.

L’ACCI et l’ATCT ont développé des relations bilatérales solides au cours des deux dernières années, renforçant ainsi les liens d’amitié entre les deux pays. La directrice générale de l’ACCI, Fatoumia Ali Bazi, a souligné l’importance de cette coopération lors d’une conférence de presse tenue hier. Elle a rappelé les relations fraternelles entre les Comores et la Tunisie, et a noté que cette visite témoignait de l’engagement des Tunisiens à explorer les opportunités mutuelles.

« Les Comores et la Tunisie entretiennent des relations bilatérales depuis longtemps. Un mémorandum d’accord a été signé entre les deux pays. L’année dernière, nous avons sollicité la visite de l’agence tunisienne de coopération technique aux Comores. Aujourd’hui, une délégation tunisienne composée de 13 personnes est arrivée à Moroni pour partager leurs expériences et analyser les opportunités dans divers secteurs, tels que l’enseignement supérieur, la santé animale, la santé de la reproduction, les formations professionnelles et les archives. Le secteur privé se concentrera également sur les nouvelles technologies et le numérique », a expliqué Mme Ali Bazi.

Pendant leur séjour, les membres de la délégation tunisienne auront l’occasion de visiter les Centres Régionaux de Développement de l’Éducation (CRDE), les écoles et l’Université des Comores. Dans le cadre de ces visites guidées, une journée porte ouverte sera organisée demain, le 24 mai, à l’hôtel Retaj. Cet événement permettra aux représentants tunisiens d’échanger directement avec les acteurs comoriens des différents secteurs concernés.

Cette visite revêt une grande importance pour les deux pays, car elle renforce les liens existants et ouvre de nouvelles perspectives de coopération. Les Comores et la Tunisie partagent de nombreux défis communs et des intérêts mutuels, et cette coopération renforcée contribuera certainement à relever ces défis de manière conjointe.

Cependant, il convient de rappeler que malgré cette coopération fructueuse, la Tunisie et les Comores, comme de nombreux autres pays, sont également confrontés à des problèmes de racisme et de discrimination. Le racisme anti-noir en Tunisie est un problème persistant qui nécessite une attention particulière.



Misbah. s