Contrôle des agents de l’Etat I Suspension de 932 agents, tous des fantômes ?

Après trois mois de travail sur le terrain, «la commission d’enquête sur les opérations irrégulières de gestion des agents de l’Etat» a rendu ses conclusions. L’extrait du rapport de cette commission fait état de 932 agents qui n’ont pas fait objet de rencontre avec les enquêteurs. Cet extrait qui suggère la suspension de ces agents sur le plan comptable, informe également que cet effectif concerne deux départements ministériels : l’Education et la Santé. Suite à cette demande de suspension formulée à travers cet extrait de rapport, les personnes figurant sur cette liste n’ont pas perçu leur salaire du mois de janvier. Cette suspension de salaire peut avoir plusieurs catégories, des agents en disponibilité, en voyage ou carrément décédés mais leurs salaires continuent à être versés.





Interrogé au sujet de cette enquête, le secrétaire général du ministère de la Justice et de la Fonction publique, Ahmed Mohamed Sinani, a déclaré qu’il s’agit d’une liste provisoire et que «des vérifications sont en train d’être faites et probablement, ce chiffe sera vu à la baisse. Toutes ces personnes ne peuvent pas être des agents fantômes. Il est probable que certains d’entre eux soient des actifs, mais ont simplement raté l’arrivée des enquêteurs». Cet avis est partagé par le secrétaire général de l’intersyndicale, Moussa Mfougoulié. Selon-lui, ces 932 répertoriés sur cette liste ne sont pas tous des agents fantômes. Ces contrôles étaient inopinés et certains d’entre eux ont raté les enquêteurs ou n’ont pas été informatisés.



Pour régler ces anomalies et assainir la liste, les agents dont les salaires n’ont pas été versés ont un délai de deux semaines pour se présenter auprès de la commission, munis des preuves pour régler leurs problèmes respectifs. Selon le secrétaire général de l’intersyndicale, «après vérification et authentification des preuves, la commission va demander la levée de la suspension du salaire. Par conséquent, cette liste est provisoire». Du coté de la confédération des travailleurs comoriens, on insiste sur le fait que les 932 personnes qui représente 9% des agents de l’Etat ne sont pas tous des fantômes. «Je suis convaincu que des erreurs ont été commises et qu’il faut remédier», a déclaré Salim Souleymane.



De son avis, l’application de cette deuxième mesure (suspension de salaire jusqu’au licenciement) a été faite à la hâte. Conformément à la loi, on n’a pas le droit d’appliquer la deuxième mesure si le fonctionnaire n’a pas été entendu par le conseil de discipline. «J’espère que les personnes introduites dans cette liste vont rapidement se manifester afin de régler le problème car il est très facile de limoger, mais difficile d’intégrer». Joint au téléphone à deux reprise, le directeur de la Fonction publique, président de la commission d’enquête, n’a en aucun moment été en mesure de nous répondre.