Contourner les restrictions d’internet aux Comores : Un guide pour garantir la liberté en ligne

Sous l’ombre d’une forte réduction d’internet imposée par le gouvernement aux Comores, les citoyens se retrouvent confrontés à des difficultés de communication et de partage d’informations. Cependant, une solution existe pour échapper à ces restrictions : l’utilisation d’un VPN, ou Réseau Privé Virtuel. Vous pouvez télécharger un VPN sur votre téléphone portable IPhone et androïde pour naviguer facilement sur les réseaux sociaux.

Les VPN sont des outils puissants permettant de contourner les limitations d’un réseau internet. En établissant une connexion sécurisée et cryptée à un réseau distant, ils offrent flexibilité et confidentialité, particulièrement lors de l’utilisation de réseaux internet . Changer sa localisation avec un VPN devient essentiel dans des situations où la censure gouvernementale est omniprésente.

Face à la réduction drastique de l’internet aux Comores, les citoyens font face à des obstacles majeurs, notamment des connexions internet presque inexistantes, des appels WhatsApp non fonctionnels, et des débits extrêmement faibles. Ces restrictions sont mises en place dans le but de limiter les communications des manifestants et d’entraver le partage de vidéos sur les réseaux sociaux.

Soibah Said