Contestation de la conformité de la candidature de Said Ali Chayhane au gouvernorat de Ngazidja  

Dans l’arène politique de l’île de Ngazidja, une tournure inattendue s’est produite avec l’introduction d’une contestation contre la candidature de Said Ali Chayhane au poste de gouverneur. Cette contestation, soulevée par Ibrahim Mze, met en lumière les dynamiques internes complexes du parti au pouvoir et soulève des questions sur la conformité des déclarations de patrimoine des candidats.

Said Ali Chayhane, actuel directeur général de Comores Telecom, est une figure clé du régime actuel et a joué un rôle important dans l’ascension au pouvoir du président actuel. Malgré son influence et sa position, le parti au pouvoir a choisi un autre candidat pour le gouvernorat de Ngazidja, ce qui a amené Chayhane à se présenter comme un candidat rebelle, allant à l’encontre de la ligne du parti.

Ibrahim Mze, en contestant la candidature de Chayhane, met en avant des préoccupations concernant une déclaration de patrimoine jugée non conforme et insuffisamment détaillée. Cette action soulève des questions sur la transparence et l’intégrité des candidats aux postes de pouvoir.

Le 29 novembre 2024, une audience cruciale s’est tenue à la Cour Suprême, où les avocats de la défense ont plaidé pour leur client, Chayhane, en réponse à la contestation. L’avocat de Chayhane a argumenté que la contestation d’Ibrahim Mze n’était pas recevable, citant des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de signature et de tampon officiel sur la procuration utilisée pour la contestation.

Un autre point de controverse soulevé par l’avocat de Chayhane concerne la manière dont Ibrahim Mze a pu avoir connaissance de la déclaration de patrimoine de Chayhane, qui est censée être confidentielle. Cette question soulève des doutes sur la sécurité des informations confidentielles et sur la possibilité de fuites au sein des institutions.



L’affaire en cours devant la Cour Suprême révèle non seulement les rivalités politiques internes au sein du parti au pouvoir mais aussi soulève des questions importantes sur la transparence et l’éthique en politique. Les prochaines étapes de ce processus judiciaire seront cruciales pour l’avenir politique de Chayhane et pourront avoir des implications significatives pour la gouvernance de Ngazidja.

ANTUF Chaharane