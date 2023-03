Conseillers municipaux et chefs de quartiers de Mutsamudu demandent une session extraordinaire pour mauvaise gestion de la mairie

Mutsamudu, le 13/03/2023 – Les conseillers municipaux et les chefs des quartiers de la ville Union des Comores ont soumis une demande de session extraordinaire au maire de la commune de Mutsamudu. Cette requête est conforme à l’article 60 du code communal, qui stipule que les membres du conseil communal ont le droit de demander une session extraordinaire en cas de situation exceptionnelle. Pour qu’une telle session ait lieu, il est nécessaire que la majorité des membres du conseil communal y adhèrent.

Dans leur demande, les signataires ont évoqué plusieurs motifs de préoccupation. Ils ont notamment mis en avant le prêt contracté au SANDUK de 10 000 000 kmf, sans concertation avec le conseil communal. Ils ont également évoqué la mauvaise gestion des affaires de la commune, le non-respect de la loi de décentralisation dans l’article 09, ainsi que les décisions unilatérales et le non-respect des sessions des conseillers de la mairie.

La demande a été adressée au maire de la commune de Mutsamudu qui est appelé à convoquer le conseil communal pour une session extraordinaire le plus rapidement possible. Les signataires ont proposé les dates du lundi 20 et mardi 21 mars 2022 pour la tenue de cette session. Ils ont également demandé à ce que l’ordre du jour soit inclus dans la convocation.

La liste des signataires a été jointe à la demande et des ampliations ont été envoyées au ministère de l’intérieur, au gouvernorat de Ndzouani et au préfet de Mutsamudu.