Conseil des ministres : Vers un renforcement des relations Comores-Chine: Focus sur la santé et l’économie

Le conseil des ministres des Comores, présidé par Azali Assoumani s’est réuni au palais de Beit -Salam pour discuter de plusieurs sujets d’importance nationale. L’un des points saillants de cette réunion a été la visite de courtoisie de l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Guo Zijhun, qui a mis l’accent sur le renforcement des liens entre l’ambassade chinoise et les institutions comoriennes.

Le ministre Hamidi Msidi, porte-parole du gouvernement, a informé les médias que les Comores accueilleront une grande conférence sur la tuberculose, le sida et le paludisme du 4 au 6 novembre. Il a également souligné les préoccupations persistantes concernant la propagation du paludisme, en particulier sur l’île de Ngazidja

Par ailleurs, un dialogue politique entre les Comores et l’Union européenne est prévu pour le 3 octobre. Ce dialogue abordera plusieurs sujets, dont les droits de l’homme et l’économie. De plus, une collaboration avec le président kényan a été évoquée, axée sur l’énergie géothermique, domaine dans lequel le Kenya excelle.

Enfin, le Japon soutiendra la création de l’Institut national pour la recherche agricole, la pêche et l’environnement, visant à surveiller et analyser les denrées alimentaires importées. Cette initiative vise à renforcer la sécurité alimentaire et la santé publique aux Comores.

Saïd Hassan Oumouri