Conseil des ministres reporté, voyage au Japon annulé : l’état de santé du président Azali au cœur des spéculations

Plusieurs signaux alimenteraient des interrogations au sommet de l’État concernant l’état de santé du président Azali Assoumani, sans qu’aucune information officielle n’ait été communiquée à ce stade.
Selon plusieurs sources concordantes, le Conseil des ministres qui devait initialement se tenir le mercredi 3 juin n’aurait pas eu lieu. Il aurait d’abord été reporté au lendemain avant d’être à nouveau repoussé, sans explication publique.
Par ailleurs, le déplacement que le chef de l’État devait effectuer au Japon cette semaine aurait également été annulé.
D’après des sources internes, le président accuserait une certaine fatigue. D’autres évoqueraient même un léger problème de santé. Toutefois, aucune confirmation officielle n’est venue étayer ces informations et les autorités n’ont, pour l’heure, fait aucun commentaire sur le sujet.
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