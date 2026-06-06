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Prix du carburant : Beit-Salam envisagerait une nouvelle hausse après les mashuhuli, une augmentation de 20 % à l’étude

6 juin 2026 La Rédaction À la une, Actualités, Société 0

Selon plusieurs sources concordantes et bien informées, le gouvernement comorien envisagerait une nouvelle augmentation des prix des carburants dans les prochaines semaines. La hausse projetée serait comprise entre 100 et 150 francs comoriens par litre, soit une augmentation estimée entre 13 % et 20 %.

D’après les informations recueillies par le journaliste Toufé Maecha, les autorités auraient choisi d’attendre la période des mashuhuli pour mettre en application cette mesure, espérant ainsi limiter les réactions de contestation au sein de la population.

Cette éventuelle décision intervient quelques semaines seulement après la suspension de la précédente hausse des prix des carburants, retirée par le gouvernement à la suite d’un vaste mouvement de grève et de manifestations ayant secoué l’archipel.

Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a été faite par les autorités. Toutefois, les informations obtenues laissent penser que le dossier reste à l’étude au plus haut niveau de l’État.


MS

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

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