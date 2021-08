Conseil des ministres : Le procès de Sambi va bientôt commencer

Dans son traditionnel compte-rendu, le porte-parole du gouvernement, Houmed M’saidie a informé l’approbation par le Conseil de l’établissement des accords diplomatiques avec la République de Gambie, les procès de l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi et l’expropriation par des particuliers des terrains appartenant à l’Aimpsi. Et les.

Le chef de l’Etat a présidé, hier mercredi 11 août, le Conseil des ministres à Beit-Salam. A l’ordre du jour, entre autres, l’expropriation des domaines publics, l’établissement des accords diplomatiques avec la Gambie, l’arrivée prochaine d’une mission de la marine pakistanaise, la mise en place des tribunaux administratifs et la tenue des audiences sur les procès de l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, les événements de la médina à Mutsamudu.Dans son traditionnel compte-rendu, le porte-parole du gouvernement, Houmed M’saidie a informé l’approbation par le Conseil de l’établissement des accords diplomatiques avec la République de Gambie.



Dans ce même chapitre de la diplomatie, le porte-parole du gouvernement, également ministre de l’Economie, a annoncé l’arrivée d’une frégate de la marine pakistanaise entre le mois d’octobre et au mois de novembre. Il s’agit, d’après lui, d’une visite de courtoisie couplée d’une mission médicale.Au titre de la justice. Le porte-parole du gouvernement évoque la mise en place des tribunaux administratifs, du pôle judiciaire économique.



A l’en croire, le gouvernement est en train de voir les possibilités de spécialiser magistrats et greffiers devant assurer le fonctionnement de ces tribunaux issus de la loi portant sur «Organisation judiciaire en Union des Comores», promulguée le 28 décembre 2020.Et d’annoncer dans la foulée la tenue très prochaine des audiences sur les procès de l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Celles sur l’insurrection dans la médina à Mutsamudu en octobre 2018 au cours duquel devait comparaitre, entre autres, l’ancien gouverneur de Ndzuani Abdou Salami. Le ministre Houmed M’saidie a également évoqué les audiences relatives aux agressions sexuelles.



L’autresujet abordé par le Conseil des ministres est, d’après le ministre de l’Economie, l’expropriation des particuliers des terrains appartenant à l’Aimpsi (Aéroport International Moroni Prince Said Ibrahim).Le ministre souligne l’établissement d’un rapport par l’Aimpsi qui fait état «de plus de 40 ha de terrain occupé illégalement par des particuliers pour 110 bâtisses construites « dans ces domaines expropriés. Selon le porte-parole du gouvernement, «le président a demandé à ce qu’on entre en discussion avec ces personnes».

Ces dernières, à en croire le ministre connaissant l’existence des projets d’agrandissement de l’aéroport et qu’elles seront, d’après toujours lui, les premiers bénéficiaires des retombées de son développement.Autre point abordé : les questions foncières et le conflit opposant les localités de Vuvuni et Ndruani.Dernier point abordé : la lutte contre la Covid-19 notamment l’arrivée du deuxième lot des doses du vaccin Sinopharm offert par les Emirats arabes unis. 600.000 doses au total qui permettront au gouvernement d’envisager de vacciner plus de 60% de la population pour pouvoir atteindre l’immunité collective d’ici la fin de l’année.

Maoulida Mbae / Alwatwan

Titre modifié