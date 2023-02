Conseil des ministres I Huit milliards en soutien aux travaux à base de main d’œuvre

Le Conseil des ministres s’est tenu hier mercredi au palais présidentiel de Beit-salam sous la présidence du chef de l’Etat, Azali Assoumani. Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour et à l’issue de la réunion, le porte-parole du gouvernement en a livré le compte rendu devant la presse.



Houmed M’saidie a tenu d’abord à présenter au nom du gouvernement comorien les condoléances attristées au peuple ami turc suite à la tragédie qui a frappé la Turquie et la Syrie voisine et qui a causé la mort de plusieurs personnes ainsi que de nombreux blessés. «Nous allons faire en sorte d’être parmi les pays qui se sont mobilisés pour venir en aide à la Turquie après cette violente tragédie», a-t-il confié.

Le porte-parole du gouvernement est revenu sur la réunion des députés tenue lundi dernier à l’Assemblée nationale qui a abouti à l’adoption à l’unanimité du projet de loi autorisant le président de l’Union des Comores à ratifier l’Accord portant création de la zone de libre-échange continentale Africaine (ZleCaf).

«Ce sera un sujet qui sera mis en avant lors de la réunion de l’Union africaine qui se tiendra du 15 au 20 février prochain», a informé Houmed M’saidie.



La hausse des prix des denrées de première nécessité a été au menu des discussions de ce conseil ministériel. Et, à ce sujet, le chef de l’Etat a cherché à savoir les mesures prises et mises en place pour permettre aux citoyens de s’en procurer à des prix raisonnables.

Carton rouge

Toujours selon le porte-parole du gouvernement, le chef de l’Etat, Azali Assoumani, répondra samedi prochain à Bruxelles à une invitation du président du conseil européen, Charles Michel avant de prendre le vol pour Addis-Abeba où se tiendra le sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine.



La réunion ministérielle de ce mercredi s’est penchée sur la question d’un partenariat entre les Comores et le Japon pour la mise en place d’un laboratoire de supervision et de contrôle des aliments. «C’est un projet mis en stand-by en raison de quelques soucis techniques mais qui devra reprendre dans les prochains jours», a confié Houmed M’saidie.



Autre projet évoqué en conseil des ministres : le soutien à l’entreprenariat et aux travaux à base de main-d’œuvre. «C’est un projet soutenu par le Plan de développement France-Comores (Pdfc) à hauteur de huit milliards. Il est destiné à quelques écoles de Ndzuani et Ngazidja et se consacrera surtout à l’architecture et à l’agriculture», a-t-il avancé.



Le porte-parole du gouvernement devait rappeler que le pays avait pris un carton rouge concernant la vente et la commercialisation du poisson avec les pays étrangers.Et, à ce sujet, Houmed M’saidie a fait savoir que les autorités comoriennes ont travaillé sans relâche pour sortir le carton rouge. «Il reste deux lois qui concernent le contrôle des navires une fois arrivés au port des lois qui doivent être soumises à l’Assemblée»,

Mhoudini yahaya